Hockey indoor, Under 18: il Savona parte con un successo ed una sconfitta

Savona. È iniziata la stagione dell’hockey indoor con la disputa presso il palasport di Zinola della prima giornata del campionato Under 18 maschile.

Per la formazione biancoverde allenata da Davide Vaglini si tratta dell’ennesima avvincente sfida in campo giovanile da parte di un valido gruppo che nelle ultime stagioni sportive ha sempre ben figurato alle varie finali scudetto (Under 14 e Under 16) facendosi valere, salendo anche sul podio ma non da vincitore assoluto.

Quest’anno le premesse per arrivare fino in fondo e compiere l’impresa, ci sarebbero tutte. Perciò la squadra ha iniziato a lavorare in prospettiva, agli ordini del coach Davide Vaglini, già da circa due mesi. La sfortuna però si è fatta sentire a meno di una settimana dalla disputa del primo concentramento, a causa dell’infortunio occorso al capitano della formazione, Michele Gaibazzi, classe 2001 e punto di forza della compagine.

I ragazzi allenati dal coach Davide Vaglini, nonostante la suddetta defezione, hanno iniziato col piede giusto, vincendo il derby ligure contro l’HC Genova ’80 per 5-0, grazie alle reti messe a segno da uno incontenibile Riccardo Vaglini (4 gol) e alla realizzazione singola di Federico Ciuti.

Poi, nella seconda gara della giornata, HC Genova 1980 e Cus Pisa hanno impattato in un rocambolesco pareggio per 6-6.

Nella terza ed ultima partita, gli Under 18 savonesi sono stati sconfitti per 3-5 dai pari età pisani (doppietta di Riccardo Vaglini e gol di Giacomo Bruzzone) al termine di una gara a tratti molto nervosa, vista l’altissima posta in palio della qualificazione alla final four valevole per l’assegnazione dello scudetto in programma proprio a Pisa i prossimi 9 e 10 febbraio 2019.

Una sconfitta che non compromette assolutamente il cammino dei ragazzi savonesi verso la qualificazione alla suddetta finale scudetto, tenuto conto che la squadra allenata da Vaglini si è comunque battuta con onore e ha avuto un pizzico di sfortuna in occasione del tiro di rigore finito sul palo e che sarebbe potuto essere il gol del possibile 3-3 momentaneo.

Per il concentramento di ritorno in programma proprio a Pisa il 19 gennaio il coach Davide Vaglini potrà fare affidamento sul rientro in squadra di Michele Gaibazzi e certamente la squadra lotterà fino all’ultimo per raggiungere l’obiettivo qualificazione.

La classifica provvisoria dopo il concentramento del girone di andata vede il Cus Pisa in vetta con 4 punti, seguito da HC Savona con 3 e HC Genova 1980 con 1.

Questa la rosa completa della compagine Under 18 maschile del Savona HC: Stefano Rinino (gk), Riccardo Vaglini, Giacomo Bruzzone, Valerio Vaglini, Michele Gaibazzi (cap.), Federico Ciuti, Gjergji Boshkaj, Tommaso Bormida, Alexandru Marin, Mexhit Pergjegja. Allenatore: Davide Vaglini. Preparatore atletico: Massimo Ciuti. Dirigente: Angelo Gaibazzi.