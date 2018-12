Guasto al riscaldamento delle scuole di Albenga, riparazione effettuata con successo

Albenga. Sembra in via di normalizzazione la situazione all’interno delle scuole elementari e materna situate in via degli Orti ad Albenga, rimaste “al freddo” a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.

Come spiegato dal consigliere delegato alle scuole Maurizio Arnaldi, le operazioni di riparazione sono andate a buon fine: la ditta incaricata ha sostituito con successo il pezzo ammalorato ed ha effettuato con successo le operazioni di verifica del buon funzionamento degli apparati.

Questa notte l’impianto sarà acceso per riscaldare gli ambienti e fare in modo che domani mattina gli alunni possano trovare aule accoglienti alla ripresa delle lezioni.