Finale Ligure. Un grave incidente si è verificato questa notte intorno all’1.30 a Finale Ligure, all’interno della galleria della Caprazoppa.

Un ragazzo al volante di una Golf che procedeva da Pietra Ligure in direzione Finale, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro la protezione laterale: da lì la Golf è finita sulla corsia opposta finendo per schiantarsi frontalmente contro un taxi furgone che viaggiava nella direzione opposta.

di 32 Galleria fotografica Schianto nella Caprazoppa, le immagini









Immediato l’intervento sul posto di polizia stradale, vigili del fuoco, automedica e di quattro ambulanze. La squadra 61 dei vigili del fuoco di Finale si sono occupati, mediante l’utilizzo dei gruppi oleodinamici da taglio, di estrarre dalle vetture, completamente distrutte, tre persone che erano incastrate tra le lamiere. Altre quattro, che erano a bordo del taxi, sono uscite autonomamente.

Tutti i feriti sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, fortunatamente in codice giallo. L’Aurelia è rimasta chiusa per oltre un’ora.