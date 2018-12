Grande successo per la scultrice alassina Ivana Vio a Berlino

Alassio. La ristretta selezione di artisti che ha preso parte alla realizzazione del volume “L’Arte in Cucina, gli Artisti incontrano gli Chef” (Editoriale Giorgio Mondadori) ideato dall’artista versiliese Domenico Monteforte, espone le proprie opere a Berlino nella mostra “Italians in Berlin”, curata dallo stesso Monteforte e da Federica Patalacci presso la Galerie Lacke & Farben, Brunnenstrasse 170.

L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 24 novembre, alla presenza di autorità quali il ministro plenipotenziario Alessandro Gaudiano dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, il ministro tedesco dell’energia Helmut Burghause, oltre a giornalisti, critici, chef, artisti, collezionisti e tantissimi visitatori.

La nota scultrice e architetto di Alassio Ivana Vio ha presentato le sue peculiari opere luminose della serie “Marmi cromatici, Rettangoli aurei”. Tra questi “Nautilus”, “Agli Hanbury” e “Connessioni diagonali”, realizzate in marmo bianco cristallino inciso e illuminazione Led Rgb, che danno vita a una suggestiva installazione luminosa e interattiva, e la scultura luminosa “Totem Tre: Fuoco” realizzata in marmi Calacatta e Rosa Portogallo incisi, rame bulinato, struttura in ferro e illuminazione Led che, con i cromatismi delle pietre e i riflessi del rame, si staglia verso l’infinito con la sua forza totemica.

Ivana Vio ha esposto le proprie opere in gallerie e luoghi istituzionali in Italia e all’estero e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in campo artistico, letterario e del design. La mostra “Italians in Berlin” proseguirà sino al 2 gennaio 2019.