Ponente. In giro per il mondo lavorando a bordo della Costa Luminosa, che salperà il prossimo 5 gennaio 2019, questa volta con una mission particolare: “Vogliamo portare la nostra amata regione in giro per il mondo con noi e abbiamo comprato una bandiera della Liguria per scattare una foto in ogni luogo del nostro itinerario” raccontano Joshua, 30enne pietrese, e Monica, 27 anni, sua collega di Albenga, pronta anche lei a partire per la prima volta nella lunga e affascinante crociera. Lui lavora per Costa Crociere da due anni mezzo, lei già da tre anni.

Il Giro del mondo organizzato da Costa Crociere durerà 106 giorni e accompagnerà gli ospiti in 3 oceani con la visita a 41 destinazioni. Certo il sogno di tanti viaggiatori, ma occasione anche per quanto lavorano nel settore e con Costa Crociere: “E’ senz’altro faticoso, a volte si lavora 10-11 ore e mentalmente è difficile staccare dal lavoro in quanto comunque rimani quasi sempre a bordo, tuttavia rimane una esperienza lavorativa unica che ti consente di vedere tantissimi posti con un solo itinerario” raccontano i due giovani, pronti a salire a bordo tra il personale dell’azienda crocieristica.

Foto 2 di 2



“Per noi rappresenta una scelta di vita oltre che lavorativa, sicuramente diversa rispetto a lavori diciamo ordinari. Da un lato quando viviamo in nave e durante il viaggia ci sembra di vivere una vita parallela rispetto ai nostri amici, ma dall’altro quando rientriamo sentiamo di aver acquisito quel valore aggiunto di esperienza di vita che altri nostri coetanei non possono avere” spiegano i due giovani.

“In nave le giornate sono molto lunghe e frenetiche, i momenti di riposo e relax ci sono ma sono rari e devi saperteli godere appieno. E’ dura, non stacchi quasi mai, ma l’esperienza vissuta di posti e luoghi nuovi vale ogni fatica”.

“Consigliamo il lavoro in nave? Sicuramente sì, meglio iniziare da giovane quando si hanno più energie, magari tra i 20 e 25 anni…”.

“Personalmente ho passato cinque anni in attesa di una chiamata di Costa Crociere, credo di aver mandato una ventina di curriculum, alla fine mi è andata bene e sono davvero contento” conclude Joshua.

Ora dal 5 gennaio prossimo i due sono pronti per la loro impresa, pronti a portare in giro per il Mondo l’immagine della Liguria: uno scatto per ogni tappa della crociera.