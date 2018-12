Savona. Non ci poteva essere regalo migliore per un fortunatissimo savonese che al gioco Million Day si è portato a casa la cifra di 1 milione di euro. Il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica si conferma un gioco di successo e oltre alla clamorosa vincita a Savona è stata realizzata un’altra vincita da un 1 milione di euro nel Lazio.

La giocata fortunata è stata fatta a Savona lo scorso venerdì 21 dicembre: un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti, realizzando così il sogno di vincere la bellezza di 1 milione di euro giocando solo 1 euro.

I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente al Million Day sono stati: 9, 10, 15, 20 e 53.

La clamorosa vincita è stata conseguita nella ricevitoria del Sig. Paolo Olimpo, in via Pietro Giuria, 42/R a Savona. Per la tabacheria savonese si tratta della più alta vincita di sempre: finora il record era stato di 60 mila euro vinti al Superenalotto diversi anni fa: “Non so chi possa essere il fortunato vincitore – dice Paolo -, ovviamente spero che si tratti di un mio cliente e che si goda la fortunata vincita”.

“Soprattutto, spero che quei soldi siano andati ad una persona che ne aveva davvero bisogno” conclude.