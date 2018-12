Garlenda. Questa mattina il vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone ha ritirato il premio “Comuni Ricicloni 2018” di Legambiente.

Il prestigioso riconoscimento, relativo all’anno di raccolta 2017, ha visto Garlenda rientrare per la prima volta anche tra i Comuni Rifiuti Free (con rifiuto secco residuo minore inferiore ai 75 chili procapite) confermando ancora una percentuale di raccolta oltre l’80 per cento: esattamente 83,6 per cento.

“Per l’ottenimento di questo importante risultato è stata fondamentale l’ottima sinergia tra l’amministrazione comunale, la ditta che ha eseguito la raccolta ed i nostri cittadini che hanno ben compreso l’importanza di fare correttamente la differenziata, a tutti loro i vogliamo dedicare il doppio riconoscimento ricevuto quest’oggi da Legambiente – ha detto Alessandro Navone – La provincia di Savona si è confermata la più virtuosa in Regione Liguria grazie all’impegno dei numerosi Comuni che, dimostrando di credere fermamente nel riciclo, lavorano costantemente al miglioramento del servizio, i miei complimenti a tutti i colleghi amministratori per la dedizione dimostrata in tutti questi anni”.

“Tematica principale dell’EcoForum è stata la qualità della raccolta, migliorarla ulteriormente nei prossimi anni, sarà obiettivo primario della nostra amministrazione”, conclude Navone.