Fratelli d’Italia, Massimiliano Iacobucci nuovo coordinatore provinciale

Savona. Il presidente di Fratelli d’Italia, on. Giorgia Meloni, a seguito delle dimissioni del portavoce provinciale savonese Pier Paolo Pizzimbone, ha prontamente disposto il commissariamento del partito scegliendo per questo ruolo il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, al quale ha affidato il compito di riorganizzare il partito nella provincia di Savona “gratificando con impegni e ruoli tutte le componenti vicine a Fratelli d’Italia al fine di sviluppare e far crescere il partito anche in questa importante provincia ligure” si legge in una nota.

“Ringrazio Giorgia Meloni alla quale mi lega una importante amicizia personale oltre che la stima e la collaborazione, il mio sarà un compito ovviamente temporaneo durante il quale andrà riorganizzato il partito, facendo partecipare tutte le anime politiche della destra savonese che lo vorranno, fare chiarezza sul posizionamento di Fratelli d’Italia anche nelle amministrazioni comunali, includere e non escludere uomini e donne che hanno a cuore il proprio territorio, una politica trasparente e dedicata a chi dalla politica vuole risposte ai propri problemi e ai propri bisogni”.

“Selezionerò una nuova classe dirigente provinciale fondendo il meglio di ciò che già abbiamo e cercando nuove collaborazioni per far crescere Fratelli d’Italia e il centrodestra con l’unico interesse di servire il territorio, i cittadini ,le imprese e i giovani come si confà ad una politica con la P maiuscola” conclude il neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia.