Fogna a cielo aperto in via Crovare a Pietra Ligure, la soddisfazione degli abitanti: “Intervento del Comune, situazione risolta”

Pietra Ligure. Ieri la segnalazione dei residenti di via Crovare a Pietra Ligure, ma allo stesso tempo, dopo alcune sollecitazioni, è stato svolto anche l’intervento da parte del Comune di Pietra Ligure, che era stato avvisato all’Ufficio Tecnico di una grave situazione di segrado ambientale e igienico con sversamenti di fogna e cattivi odori.

E’ stato rilevato che da un punto di vista tecnico il problema era da imputare ad un tombino. Il tombino, da cui da più di tre settimane usciva liquame fognario è su una via comunale, ma di competenza di un condominio a fianco della via pietrese.

Ora il condominio di competenza dovrà mettere a norma il suo allacciamento fognario, onde evitare questi ricorrenti scarichi maleodoranti su un percorso panoramico così storico per la cittadina pietrese.

“Ringraziamo il sindaco Valeriani che si è attivato in prima persona per mandare una sqiadra di operai per risolvere il problema, con la pulizia e bonifica del tratto interessato. Ora auspichiamo che si possa arrivare ad un intervento definitivo” concludono i residenti.