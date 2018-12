Fiv’olous crew sul podio al Weekendance

Borgio Verezzi. Domenica 23 dicembre, al teatro del parco di Bordighera, si è svolta la sesta edizione del concorso di danza Weekendance.

La crew Fiv’olous della scuola Immagine Danza di Borgio Verezzi è salita sul podio con un secondo posto nella categoria Senior.

La crew hip hop è composta da sei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni, che studiano danza e cultura hip

hop portando il nome della scuola in vari concorsi e contest in giro per l’Italia, crescendo e conseguendo negli ultimi mesi ottimi risultati.

I ragazzi che ballano nei Fiv’olous sono Gabriel Natta, Michela Bardino, Samuel Ciocca, Joele Ciocca, Greta Dagnino, Nicole Volpi.