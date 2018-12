Savona. Verranno celebrati domani alle ore 16.30, presso la chiesa Alta di Cervo, i funerali di Antonello Miglio, storico direttore dell’Ente Scuola Edile di Savona, scomparso ieri a 67 anni a causa di un infarto improvviso. Questa sera invece alle 18 verrà celebrato il rosario presso la chiesa parrocchiale bassa. La camera ardente è stata istituita a Savona, al cimitero di Zinola.

La scomparsa di Miglio, in pensione da qualche mese ma ancora attivo nell’Ente in veste di responsabile della formazione, ha lasciato sgomento tutto il mondo del lavoro savonese. Da sempre “associato” alla Scuola Edile, ne era il volto e l’anima. E lo è stato fino all’ultimo: il malore lo ha colto proprio nella sede di via Molinero.

“E’ morto un grand’uomo – è il ricordo di Ruggero Francia, coordinatore dell’attività didattica dell’ente per i giovani dai 14 ai 18 anni – Una persona che ha fatto la differenza, trasformando un ente qualsiasi in un punto di riferimento per il mondo del lavoro e per la formazione in tutta la Regione. Una persona fondamentale non solo per il suo lavoro quotidiano nell’ente, ma soprattutto per la rete che ha saputo costruire negli anni. Una persona di una umanità immensa, sapeva come gestire le persone e come dirigere una squadra di lavoro. Una persona probabilmente insostituibile per la sua capacità”.

“E’ morto sul posto di lavoro, come sempre – conclude Francia – è morto come ha vissuto, come un leone. Una persona che non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide, le ha sempre affrontate e vinte. Mi ha insegnato come stare sul posto di lavoro, gli devo tutto”. Nella foto Miglio, Francia e alcuni allievi.

“Quando mi è arrivata la telefonata non riuscivo a crederci – scrive invece Isabella Bianchi, la direttrice di Is.For.Coop Savona – il mio Whatsapp non smette di trillare perché tutti ci stiamo dicendo che non è possibile che Antonello non ci sia più. Continuo a vedere come in un film le migliaia di riunioni nel suo ufficio, avvolti nella nebbia delle sigarette… le litigate dei primi tempi, alcune oggettivamente epiche, ma sempre nel rispetto e nel divertimento reciproci, e poi negli anni a seguire i nostri siparietti sulle percentuali del capofila, in ogni riunione con gli altri direttori il divertimento era sghignazzare insieme a lui su quelle benedette percentuali che ogni anno aumentavano anticipando lo spread. Abbiamo riso tantissimo insieme in questi vent’anni, le telefonate con gli aggiornamenti sui pettegolezzi, che adorava, e le imprecazioni (coloritissime, di entrambi) sui bandi a ferragosto o sotto Natale”.

“Pochi giorni fa l’ultima telefonata – ricorda Bianchi – mi ha chiamata per organizzare la partnership con cui partecipare alla candidatura del piano giovani: risate e battutacce da caserma come al solito, chiusa con il classico ‘ciao tata, sei sempre la migliore’. Mi mancherai moltissimo amico mio, la formazione a Savona non sarà più la stessa senza di te, e io alla prossima riunione mi sentirò molto sola e triste senza i tuoi baffoni che vibrano fintamente indignati ai miei sfotto. É stato un onore e un piacere lavorare insieme in questi anni”.

Anche l’ex presidente della Provincia di Savona, Angelo Vaccarezza, ha sfidato il proprio ricordo ai social: “Ciao Antonello – scrive – un onore aver percorso un pezzo importante del mio cammino insieme a Te, non Ti dimenticherò”. Parole a cui fa eco il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio: “Ci ha improvvisamente lasciato una persona dal grande cuore, sempre pronto con slancio a mettersi al servizio della comunità. Ci stringiamo accanto alla Sua famiglia. Ci mancherai Antonio”.

Al cordoglio per la scomparsa di Antonello Miglio, storico presidente del San Bartolomeo Calcio, si uniscono anche il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso e l’amministrazione comunale della cittadina imperiese.