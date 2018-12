Firmato l’accordo sul salario accessorio dei lavoratori trasferiti dalle Province alla Regione

Regione. E’ stato siglato questa mattina con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore Giovanni Berrino l’accordo per l’incremento del fondo salario accessorio dei lavoratori regionali.

“Finalmente si ripara ad uno dei pasticci della legge Delrio che ha costretto i lavoratori delle ex province e della città metropolitana allo spostamento in altri enti – dicono da Fp Cgil Liguria – A partire dal 2018 questi lavoratori avranno diritto al salario già percepito dai loro colleghi in Regione”.

La Funzione Pubblica Cgil esprime grande soddisfazione: “É un risultato che arriva dopo anni di sacrifici per i lavoratori. La Fp Cgil ha combattuto molto perché si affermasse il principio di equità fra lavoratori. Resta ancora aperta la discussione con la Regione per completare lo stesso percorso per i lavoratori di Alfa” dichiarano Fulvia Veirana, segretaria generale di Fp Cgil Liguria, e Nicola Dho, segretario di Fp Cgil Liguria.

“La regione ha accettato di incrementare il fondo per il salario accessorio della Regione di 587mila euro per consentire che i lavoratori delle ex Province raggiungano lo stesso salario dei lavoratori della Regione a partire dal 1 gennaio 2018. E’ un risultato storico e inaspettato rispetto alle premesse di qualche mese fa. È un risultato ottenuto grazie all’impegno costante della nostra organizzazione a tutti i livelli: finalmente si riconosce l’uguaglianza tra tutti i lavoratori che svolgono le stesse mansioni”, concludono dalla segreteria regionale di Fp Cgil Liguria.