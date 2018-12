Fioretto: Constance Catarzi d’argento agli Assoluti di Francia

Savona. Medaglia d’argento per Constance Catarzi agli Assoluti di Francia. La fiorettista del Circolo Scherma Savona, che combatte per i colori francesi, non si ferma più e dopo i due podi consecutivi a Moedling in Austria e a Londra agli Europei Under 23, centra il terzo piazzamento di prestigio in questo fantastico mese.

A Bordeaux erano di scena i campionati Assoluti, che vedevano al via le migliori 50 del ranking transalpino; Constance, dopo la fase a gironi, si piazzava al settimo posto e grazie a questo risultato saltava la prima fase di eliminazione diretta; quindi andava ad incontrare la compagna di Nazionale Oceane Blum che sconfiggeva nettamente per 15 a 5.

Nella finale ad otto Costanza si trovava ad affrontare la giovane promessa under 20 Marechal ed anche qui ne usciva vincitrice con il netto punteggio di 15 a 8.

A questo punto in semifinale si ritrovava Marta Camilletti, Italiana che combatte per un club francese, in una sorta di rivincita della prova di circuito europeo Under 23 della scorsa settimana in Austria; questa volta Camilletti vendeva cara la pelle e Catarzi riusciva a spuntarla soltanto alla stoccata di priorità per 8 a 7 in un incontro molto combattuto.

Per la vittoria finale la fiorettista del Circolo doveva vedersela con la nazionale assoluta Caroline Brot; si arrivava sulla parità 13 a 13, ma alla fine Brot riusciva a piazzare le ultime due stoccate e ad aggiudicarsi così la vittoria.

“Ancora una volta ci sono andata vicinissimo – ci riferisce Costanza – ma l’argento è tanta roba; con questo risultato completo un trittico di podi nell’ultimo mese di gare, sono davvero contentissima ed adesso mi merito un po’ di riposo prima di gennaio quando andrò ad affrontare due prove di Coppa del Mondo; avrò un po’ di tregua e cercherò di preparami al meglio durante le vacanze con il mio maestro Santoro”.

“Sì, ha ragione Costanza – conferma Federico Santoro, maestro della diciannovenne fiorettista -. Adesso ci aspetta un periodo di tregua da gare e cercheremo di prepararci al meglio per il mese di gennaio dove Costanza affronterà due prove di Coppa del Mondo assolute a distanza di quindici giorni. L’obiettivo è entrare tra le prime quindici al mondo e poi chissà, vedremo…” conclude Santoro, soddisfatto della progressione continua della sua giovane promessa.