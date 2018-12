Finale Ligure. Fino al 6 gennaio al Villaggio di Natale di GiuEle, nella splendida location di Calvisio a Finale Ligure, la pluripremiata compagnia di artisti e acrobati aerei internazionali di Mr David and the family Dem, si esibirà sotto l’inconfondibile tendone biancorosso con The circus…One Million Dream.

Uno spettacolo che farà sognare, ridere ed emozionare tutti, grandi e piccini. Ogni weekend fino al 21 dicembre e dal 22 dicembre tutti i giorni alle ore 15.00 e alle ore 17.00.

Foto 2 di 2



“One Million Dream è un viaggio alla ricerca dei sogni, dei sogni dell’uomo. Viaggio e sogno sono l’essenza del circo. – racconta Mister David, direttore artistico dello show. La mia famiglia e io viviamo viaggiando, sognando e facendo sognare. Durante una nostra tournée di quest’anno nel Sud Italia, abbiamo ideato One Million Dream, lo spettacolo che potete vivere al Villaggio di Natale di Finale Ligure, dove torniamo per il terzo anno consecutivo. Con One Million Dream vi porteremo in un viaggio tra i sogni, regalandovi forti emozioni e facendovi tornare bambini per un’ora, almeno a Natale!”.

Il protagonista dello show è Davide Demasi, in arte Mister David, capace di equilibrismo estremo, quanto di giocoleria e illusionismo. Diversi sono i record conseguiti da Mister David, tra cui quello dei salti con la corda su monociclo e il Guinness World Record ottenuto nel 2016 per la manipolazione dei capelli. Spesso presente sugli schermi delle televisioni italiane ed estere, ha partecipato ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), “Si può fare” (RAI 1). Al suo fianco l’acrobata aerea Elena Timpanaro, che si è esibita durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 e il giovanissimo figlio Manuel Demasi, equilibrista, giocoliere nonché mascotte dello show. Quella di David e Elena è una famiglia di circo a tutti gli effetti, pur non discendendo da una dinastia circense.

Completa il cast Oleg Murzintsev, in arte Murzik, diplomatosi alla Scuola del Circo di Mosca come giocoliere-acrobata, ma diventato anche clown musicale. E ancora Costanza, trapezista laureata al Golden Circus Festival di Liana Orfei e Shay Wapniaz, giocoliere dal grande talento.

Oltre un’ora per sognare, emozionarsi, ridere e tornare bambini: un appuntamento da non perdere per tutta la famiglia.