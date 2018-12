Finale Ligure. Successo per la tradizionale cena di beneficenza natalizia del gruppo civico Finale Ligure Viva, che si è svolta venerdì sera presso il ristorante “Cucco” in località San Bernardino a Finale Ligure.

Sono state 150 le persone che hanno partecipato all’evento di solidarietà. Tremila euro sono stati raccolti a favore della residenza per anziani “Ruffini”. In tanti, finalesi e non, hanno voluto lo stesso dare un contributo pur non essendo presente alla serata.

Foto 2 di 2



Il movimento civico finalese è soddisfatto della riuscita dell’iniziativa benefica: “Una bella serata che ha riunito tante persone al di là di appartenenze politiche o altro, una serata all’insegna solo della solidarietà e della volontà di sostenere ancora una volta la struttura finalese”.

“Finale Ligure Viva ringrazia di cuore tutti i partecipanti alla cena, davvero numerosi, e quanti hanno voluto lo stesso donare qualcosa e contribuire al nostro evento benefico” aggiunge ancora il movimento civico finalese.

“Nel corso delle passate edizioni sono state donate alla struttura finalese diverse attrezzature e macchinari, quest’anno, con la cifra raccolta, si vedranno assieme ai responsabili della residenza le priorità e le esigenze. A breve, come ogni anno, faremo sapere il materiale che siamo riusciti ad acquistare” conclude Finale Ligure Viva.