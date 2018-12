Finale Ligure, stanziati i fondi per la riapertura di via Del Becchignolo e la regimentazione delle acque piovane

Finale Ligure. La giunta Frascherelli ha deciso ripristinare il pubblico passaggio in via Del Becchignolo a Finalborgo, transito pedonale chiuso da anni in seguito al sequestro dell’area privata destinata ad un intervento edilizio.

“La via necessitava della giusta attenzione, ma le difficoltà collegate al sequestro dell’area ne hanno sempre impedito un intervento – commenta il primo cittadino – Molti gli esposti dei cittadini legati alla sicurezza del sito e all’impossibilità di raggiungere le proprie case a causa del blocco del cantiere che ormai dura da moltissimi anni, tempi ancora risalenti alla precedente Amministrazione. Oggi la maggioranza ha stabilito un necessario intervento dovuto proprio a questa criticità. Un quartiere del Borgo da troppo tempo ostaggio di tale situazione. Nelle prossime settimane l’ufficio tecnico si occuperà della cosa per creare un provvisorio transito sperando che nel frattempo anche il resto del cantiere possa evolvere e restituire dignità a questo magnifica zona ai piedi della Fortezza San Giovanni”.

Oltre ai circa 20 mila euro destinati a tale intervento altri 35 mila collegati a lavori di regimazione acque meteoriche: “Anche questo tema è purtroppo sempre attuale nel nostro territorio, splendido ma fragile e vulnerabile – prosegue Andrea Guzzi, assessore ai lavori pubblici – Con tali risorse l’ufficio tecnico ambisce a risolvere situazioni necessarie a regimentare le acque piovane, soprattutto nelle frazioni più periferiche, a ridosso di aree di campagna, con fasce e terrazze che rischiano di franare a causa dell’assenza di opere di canalizzazione, strade e sentieri a rischio crollo” conclude l’assessore.