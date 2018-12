Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Arnaldo Rescigno, conosciuto da tutti come “Cino”, che si è spento all’età di 86 anni. Per tanti anni è stato protagonista della vita politica e amministrativa in Consiglio comunale nelle file del Psi.

Nel 2015 era stato premiato dal sindaco Ugo Frascherelli con il riconoscimento “Una vita per Finale”. Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia: “Cino” era considerato politico d’altri tempi, apprezzato per le sue doti umani e per il suo impegno rivolto alla città finalese.

Foto 2 di 2



I funerali saranno celebrati domani, giovedì 20 dicembre, alle ore 10:30, presso la Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina.

Ecco il ricordo del sindaco Ugo Frascherelli: “Ciao Cino, carissimo amico, mancherai tantissimo a tutti noi! Sei stato una grande persona. Grande è stato il tuo impegno politico e sociale, sempre disponibile e pronto ad aiutare chi avesse bisogno d’aiuto. Il tuo sorriso e la tua mano sulla spalla sono impressi nella mia mente”.

“Ricordo la tua commozione nel 2015 in occasione del conferimento del riconoscimento “Una Vita per Finale”. Strameritato per tutto quello che hai sempre fatto per la nostra città partecipando attivamente alla vita politica e sempre a disposizione della comunità finalese con impegno, onestà e passione” conclude Frascherelli.