Finale Ligure, al via i lavori per la sistemazione di Parco Vela

Finale Ligure. Sono iniziati giovedì scorso i lavori di rimozione delle ceppaie e di ripristino delle ringhiere e dei muretti del Parco Vela, il parco giochi nel cuore di Finale Marina devastato dal crollo di numerosi alberi durante la notte di maltempo del 29 ottobre scorso.

“La ditta incaricata sta seguendo in contemporanea diversi cantieri, dalla passeggiata di San Donato, al ripristino della pavimentazione dalla stazione ed oggi anche il parco giochi, amato da bambini e mamme che trascorrono qui molti pomeriggi della settimana – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi – Nel giro di qualche giorno completeremo il lavoro di rimozione, subito dopo ricostruzione di muretti e ringhiere. Solo nei prossimi mesi, quando avvieremo il bando per la rigenerazione arborea, ripianteremo nuove piante”.

“Prima penseremo a sistemare alcuni dei giochi esistenti danneggiati e sostituirne altri con alcuni nuovi. Abbiamo acquistato negli scorsi giorni alcuni nuovi giochi di inclusione, giochi in cui bambini diversamente abili potranno condividere il divertimento con bambini più’ fortunati. Per questi occorreranno ancora alcune settimane. Stiamo quindi pensando al recupero di tale area, strategica ed importante per i nostri giovani concittadini”.