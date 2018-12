Finale, Auditorium gremito per il primo dei “Pomeriggi Musicali 2019”

Finale Ligure. Ieri presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo si è svolto il primo concerto della stagione “Pomeriggi Musicali 2019” organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure.

L’Ensemble Mistralia si è esibito presentando un viaggio a tappe musicali da Nord Ovest a Sud Est, seguendo il soffio del vento Maestrale (da cui il nome Maestrale) ed esplorando alcune delle culture musicali popolari europee più intriganti: dalla musica irlandese a quella finnica, dalla occitana alla Balcanica, passando per i Canti della Resistenza Italiana per approdare alla musica Palestinese e Klezmer.

“L’Auditorium era gremito di pubblico – fanno sapere gli organizzatori – alcune persone addirittura non hanno trovato posto a sedere e hanno dovuto assistere in piedi allo spettacolo; alcuni spettatori hanno persino pianto dall’emozione, per un concerto che non è stato solo musica ma anche poesia e condivisione culturale”.

Inizia quindi nella maniera migliore la seconda edizione dei Pomeriggi Musicali, che dopo questo concerto lancio danno appuntamento a domenica 27 gennaio ore 17 sempre presso l’Auditorium di Santa Caterina, dove si potrà assistere al concerto dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, con un programma dedicato a colonne sonore di film.

“Il biglietto intero costa 10€, ridotto 8€ per gli under 18, gli over 65 e per i membri di altre associazioni musicali finalesi muniti di tessera – informano gli organizzatori – Per chi volesse abbonarsi a tutti gli altri 7 concerti (che dureranno fino al 14 Aprile) il costo è di 40€ complessivi fino al 31 Dicembre 2018, dopodiché sarà di 50€. Abbonamenti acquistabili presso Libreria 100 Fiori a Finalmarina e Come un Romanzo a Finalborgo. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile il realizzarsi di questa stagione, l’assessorato alla Cultura di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo, Finalborgo.it, le attività commerciali che ci hanno sostenuto acquistando un abbonamento, lo staff della Società dei Concerti e Roberto Oliva il fotografo ufficiale dei Pomeriggi Musicali”.