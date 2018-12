Finalborgo, il supermercato di via Calice cambia veste: tutto pronto per la nuova apertura con insegna Pam

Finale Ligure. È prevista per sabato 15 dicembre la riapertura del supermercato di via per Calice 14, in precedenza SuperDì e in crisi da alcuni mesi. Il punto vendita è stato acquistato da Arimondo, storica società ligure attiva nel settore del retail, messo a nuovo con l’insegna Pam, a seguito della partnership commerciale stipulata lo scorso novembre con il leader veneto della GDO.

“Siamo contenti che il nostro accordo con Arimondo – dichiara Fabio Bassani, direttore franchising corporate di Pam Franchising – continui a dare nuovi frutti. Oltre ai 16 supermercati della realtà ligure che passeranno a Pam dal primo gennaio, stiamo implementando il piano di nuove aperture programmate. Dopo il punto vendita Metà di fine novembre ad Alassio, sabato è il turno dell’insegna Pam a Finalborgo e prevediamo altre cinque aperture nel 2019 nelle province di Genova, Imperia e Savona”.

Tale piano avrà un impatto significativo anche a livello di impiego di nuove risorse. Se in generale si prevede un centinaio di addetti, intanto per Finalborgo tutti e 14 i lavoratori del punto vendita sono passati alle dipendenze della società Arimondo.

“Questa operazione rientra a pieno titolo nel nostro obiettivo di confermarci come punto di riferimento per gli imprenditori del settore della GDO e per tutti i nostri clienti. Ma significa anche riportare ricchezza e lavoro nei territori dove siamo presenti. Finalborgo è una meta turistica di primo rilievo e da oggi potrà contare anche su questo punto vendita che mette a disposizione le eccellenze a marchio Pam”, conclude Fabio Bassani.