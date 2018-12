Festività, il presidente Toti: “Natale di grande speranza per la Liguria”

Liguria. “Credo che per Genova e la Liguria sarà un Natale di speranza. Lo sono tutti, ma questo per noi lo è un po’ di più, nella consapevolezza che la reazione del territorio al crollo del ponte Morandi è stata efficace e tenace”.

Questo il pensiero del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti espresso questa mattina in un brindisi di Natale con la stampa. “Non credo che si ricordi a memoria di crisi italiane una Regione e una città che hanno saputo ridare in trenta giorni le case a tutti gli sfollati, riaprire intere strade in quaranta giorni, ridare la viabilità a un’intera valle – ha detto – Sarà un Natale anche di allegria con il tunnel di luci più lungo d’Europa nel centro di Genova che collega i quartieri colpiti dalla tragedia al centro della città”.

E poi la speranza per il prossimo anno: “Il 2019 sarà un anno di rinascita e ripartenza. Oggi le famiglie degli sfollati hanno avuto tutte i propri immobili acquisiti dallo Stato grazie al Decreto Genova, tecnicamente gli sfollati non esistono più. – continua – Sono stati quattro mesi in cui la città e la Regione hanno reagito in modo straordinariamente efficace in tutte le componenti sociali”.