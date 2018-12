Festival della Gastronomia ad Alassio, il trionfo dello chef under 30 Giacomo Gaibisso

La prima Fiera Alassio De.Co. Street Food non solo ha registrato un successo di pubblico, con numeri importanti e grande entusiasmo e apprezzamento, ma ha messo sotto i riflettori i piatti della tradizione alassina, sdoganandoli dalle sagre di riferimento, promuovendoli ad eccellenza tutta alassina, perfetti per qualsiasi tavola e menù.

La prova arriva dal Festival della Gastronomia, la nota kermesse enogastronomica riservata ai giovani chef rigorosamente under 30 che si è svolta alla fine di novembre a Milano.

Giacomo Gaibisso della Locanda dell’Asino ad Alassio, classe ’94, in una delle numerose prove ha fatto saltare il banco con il punteggio di 98/100 mettendo tutti d’accordo, giurati, giornalisti e chef stellati, proponendo un piatto tratto dalla tradizione ligure più profonda.

“Per l’esecuzione del piatto da presentare al concorso – spiega lo stesso Giacomo – ho pensato a un moviemnto che fa parte delle radici della nostra terra ligure e oggi quasi del tutto scomparso. Mi riferisco alla partecipazione attiva e indissolubile dei tonnarotti liguri e in particolare Alassini alle mattanze Siciliane e soprattutto Sarde della pesca del tonno e quindi tutti i riti e le usanze che ne conseguono e che, in piccola parte, ci sono state tramandate anche attraverso la cucina”

Come avrete inteso si parla di quella ventre che, con tutti gli onori, è entrata a far parte dei prodotti De.Co del Comune di Alassio.

A dire il vero Giacomo ha preparato anche un piatto di terra, legato alla transumanza, tipica di alcune delle valli del Ponente ligure, a base di erbe spontanee, prescinseua e bruss.

“L’obiettivo – aggiunge Giacomo – è stato quello di far conoscere a una platea più vasta queste tradizioni che vanno scomparendo, facendo notare che in Liguria oltre al pesto, la focaccia, la farinata, il cappon magro e tutte le altre leccornie utilizzate in più larga scala, esiste anche un “dark side” di tutto rispetto. La difficoltà è stata invece quella di adeguare gusti molto decisi a un gusto più attuale cercando di creare piatti “pungenti” ma equilibrati”.

Il nostro giovanissimo chef si è piazzato al 4° posto, a un solo punto dal terzo classificato: un risultato di tutto rispetto, anche visto la giovane età.

Un segnale forte per il movimento che sta crescendo intorno ai nostri sapori, alle nostre tradizioni.