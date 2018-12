Alassio. Ieri sera, presso il salone delle opere parrocchiali Sant’Ambrogio di Alassio, dalle ore 19,30 atleti, dirigenti ed allenatori dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley si sono scambiati gli auguri di Natale.

Dopo un’ottima cena, c’è stata una bellissima gara di torte. Quindi, tutti hanno partecipato alla tradizionale tombolata di Natale ed il direttivo ha provveduto a premiare tutti gli allenatori: Danilo Giachello, Rosy Buccinnà e Luca Mantoan; i dirigenti ed i componenti del direttivo (segretaria e presidente). Un premio tra tutti ha emozionato chi lo ha ricevuto: il drone per Cinzia Molle!

di 17 Galleria fotografica Festa di Natale per l’Alassio Laigueglia Pgs Volley









Un grazie particolare al presidente Giancarlo Bertolotto ed alla segretaria della società Ornella Testa perché con questa serata semplice, hanno creato una vera festa del grazie, della riconoscenza per la disponibilità per il tempo dedicato per la costanza e la tenacia di chi opera nella società, una festa calda e cristiana come ogni festa di Natale dovrebbe essere.

Ora l’appuntamento è per sabato sera al Palaravizza di Alassio alle ore 21 per tifare e sostenere la prima squadra alassina, la Serrafrutta, durante l’ultima partita di Serie D maschile prima dello stop festivo.