Festa dell’Immacolata: tutte le celebrazioni a Savona, Finale Ligure e Varazze

Savona/Finale Ligure/Varazze. Sabato 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria importanti appuntamenti liturgici a Savona. La confraternita di Nostra Signora di Castello, celebra la propria patrona nell’oratorio di via Manzoni alle 9 con l’Ufficio e il canto delle lodi e alle 9.30 con la Messa celebrata da don Giovanni Busoni. Al termine, come da tradizione, consueta distribuzione del pane benedetto a tutti i fedeli partecipanti.

Alle 10.30, nella vicina cattedrale di Npstra Signora dell’Assunta, pontificale solenne presieduto dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino. Nel pomeriggio, sempre in occasione della festa mariana, monsignor Gero celebrerà poi l’eucarestia per due istituti religiosi femminili: alle 16 presso le suore dell’Immacolata ad Albissola Marina e alle 18 nella cappella delle suore di Nostra Signora della Neve in via Manzoni con il rinnovo dei voti e anniversari per alcune religiose.

La parrocchia di Finale Ligure Marina si prepara a celebrare la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria con una novena di preghiera tutti i giorni alle 20.30: iniziata giovedì 29 novembre proseguirà fino a venerdì prossimo 7 dicembre, guidata da don Giuseppe Militello. “La preparazione alla festa consiste nella recita, presso l’altare dell’Immacolata, dei misteri del rosario animati dai canti dei giovani e da brevi letture su ogni mistero da parte dei gruppi parrocchiali – spiega il parroco don Militello – in conclusione una breve meditazione. Il tema di quest’anno ‘La comune chiamata alla santità alla luce della santità di Maria’ è tratto dall’esortazione di papa Francesco Gaudete et exultate”.

La sera del 6 dicembre, alla fine della preghiera comunitaria, ci sarà la “discesa” della statua della Madonna tra canti e preghiere: sarà collocata in mezzo al popolo, dopo essere stata vestita a festa e ornata con gli ex voto che tanti fedeli lungo i secoli hanno offerto a Maria. Sabato 8 si celebreranno tre messe: alle 9, preceduta dal canto delle Lodi alle 8.30, alle 11 e alle 18. Alle 15.30, in chiesa, si svolgerà una celebrazione mariana, cui seguirà la processione con la statua dell’Immacolata per le vie della cittadina. Durante la giornata, la chiesa rimarrà sempre aperta per dare a tutti i pellegrini la possibilità di onorare la Madonna recitando i misteri del rosario. Domenica 9 dicembre, al termine della messa delle 10.30, avverrà la cerimonia di “risalita” della statua nella sua nicchia.

Varazze festeggia la solennità dell’Immacolata: sabato 8 dicembre alle 11 messa celebrata dal parroco don Claudio Doglio con tutti giovani dell’oratorio e al termine cerchio sulla piazza della chiesa per l’Angelus delle 12. La festa è inoltre celebrata con particolare solennità nella chiesa dei frati minori Cappuccini attualmente retta dai sacerdoti della congregazione degli Araldi della Buona Novella. La novena in preparazione, iniziata il 29 novembre, proseguirà fino a venerdì 7 dicembre con il rosario alle 15.30 e messa alle 16. Sabato 8 dicembre alle 10.30 messa solenne, alle 15.30 rosario e a seguire canto dei Vespri e alle 16 funzione eucaristica. La pesca di beneficenza sarà attiva venerdì 7 dicembre dalle 15 alle 17, sabato 8 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, domenica 9 dalle 10 alle 12.