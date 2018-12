Fermato per un controllo dai carabinieri, in casa ha cocaina in pietra: arrestato

Savona. Ha preso le mosse da un normale controllo l’arresto che, questa notte, ha portato in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga di Detjon Ramaj, un albanese di 39 anni.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, impegnati proprio in una specifica attività di contrasto allo spaccio di droga, hanno femrato due persone che transitavano in macchina per una via di Varazze. Uno di loro era appunto Ramaj, già noto ai militari per i suoi precedenti per droga, e per questo motivo gli uomini dell’Arma hanno deciso di perquisirlo.

Prim è scattata una perquisizione personale poi estesa anche alla sua abitazione di Savona. Qui i carabinieri del Nor hanno ritrovato la cocaina all’interno dell’armadio della camera da letto, in mezzo ai suoi vestiti. Lo stupefacente era in pietra e, di conseguenza, una volta “tagliato” il suo quantitativo sarebbe stato notevolmente incrementato, con un potenziale notevole guadagno sul mercato al dettaglio.

La droga è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’arrestato è stato portato nel carcere di Genova Marassi.