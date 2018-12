Fabrizio Pronzalino confermato segretario generale di Silp Cgil Liguria

Liguria. Fabrizio Pronzalino è stato riconfermato segretario generale regionale del Sil Cgil della Liguria. Una conferma espressa all’unanimità in occasione del quinto congresso che si è svolto ieri, presso la Sala Governato della Cgil di Genova.

Alla presenza del segretario generale nazionale Daniele Tissone e di Patrizia Avellani in rappresentanza della Cgil Liguria, si sono svolti i lavori per il rinnovo degli organi statutari intervallati da discussioni e interventi che hanno visto l’apporto di contributi sui temi più attuali del mondo sindacale.

“La mancanza di personale nei vari uffici e l’ulteriore, inaccettabile, ritardo maturato con lo scellerato disegno di razionalizzazione dei presidi di polizia, non ha fatto che inasprire le condizioni di lavoro dei poliziotti. Alla politica degli slogan, a cui abbiamo risposto con la recente campagna #diamoinumeri: noi ribadiamo che i numeri non tornano e la stagione delle prese in giro è terminata. Il Silp sarà sempre dalla parte dei poliziotti ai quali garantirà una tutela incondizionata dei diritti per una polizia davvero democratica”.