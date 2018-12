Fabrizio Castellani eletto segretario generale di Filt Cgil Savona

Savona. E’ Fabrizio Castellani il segretario generale di Filt Cgil di Savona, la categoria che rappresenta i lavoratori del comparto trasporto, logistica,porto, marittimi, trasporto pubblico locale, attività ferroviarie e coopertive di lavoro.

Lo ha deciso l’assemblea generale della Filt Cgil di Savona riunitasi oggi presso la Sala Chiamata della Compagnia Portuale di Savona. Castellani Fabrizio prende il posto di Claudio Schivo.

Fabrizio Castellani, nato a Genova nel 1958, dipendente dal 1984 di Rete Ferroviaria Italiana, azienda nella quale ha svolto il ruolo di delegato d’impianto fino al 1995 e in seguito in distacco presso la segreteria Filt di Genova con il ruolo prima di funzionario e poi dal 2005 responsabile regionale dei ferrovieri. Dal 2010 è passato a seguire i marittimi per poi arrivare alla segreteria della Filt di Savona da ottobre 2011 con responsabilità all’organizzazione e al settore della logistica e del trasporto merci.