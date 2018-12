Esposizione felina, a Savona i gatti più belli del mondo

Savona. “Gli amanti dei gatti con me hanno trovato una porta aperta, li adoro. La cosa bella dei gatti è che non fanno pipì e pupù per strada e non sporcano la città… e anche il fatto che a loro piaccia molto l’albero di Natale”. Così, con un po’ di sarcasmo legato alle ultime polemiche (le deiezioni canine, le critiche legate all’albero di Natale in piazza Sisto e quelle relative ai fuochi artificiali) l’assessore Maurizio Scaramuzza ha presentato questa mattina “Un gatto per amico”, esposizione internazionale felina organizzata sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. La manifestazione si terrà a Savona sabato 15 e domenica 16 dicembre al Palatrincee, con il patrocinio del Comune e il sostegno di partner come TPL Linea, Savona FBC, Centro Commerciale Il Gabbiano e Ipercoop.

Nei due giorni molti gatti, appartenenti a svariate razze, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale: parteciperanno in totale più di 100 gatti a giornata. Ci saranno le razze più classiche, come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, ma anche alcuni esemplari di razze rare. A valutare la rispondenza agli standard internazionali sarà una giuria internazionale di tutto rispetto.

“La location è per noi ottima – spiegano gli organizzatori – in altre città i palazzetti sono fuori mano, oppure in zone in cui il parcheggio ha costi proibitivi. Speriamo quindi di proseguire questa esperienza nei prossimi anni: l’obiettivo sarà quello di rendere l’esposizione internazionale, ospitando anche espositori da altri continenti”.

Tra i tanti appuntamenti dell’Esposizione, alla quale hanno aderito allevatori ed espositori italiani ed europei, anche il Ring Enfi riservato ad adulti e cuccioli di tutte le razze, la speciale Ragdoll dedicata ai dolcissimi e affettuosi quattro zampe, e quella che vedrà protagonisti la razza Scottish e British.

“Manifestazioni come questa rappresentano un modo per fare turismo – ha fatto notare Scaramuzza – anche senza contare il pubblico, si è riempito un hotel solo con gli espositori. E il tutto senza costi per il Comune: gli organizzatori hanno sostenuto ogni spesa, incluse le pulizie al termine della manifestazione con dei disinfettanti specifici. Noi abbiamo concesso solo il patrocinio”.

A “Un gatto per amico” è abbinato un concorso fotografico riservato a tutti i gatti i cui proprietari risiedono in Liguria. Infatti all’interno dell’esposizione felina sarà allestita una mostra fotografica realizzata con gli scatti dei loro beniamini inviate dagli orgogliosi proprietari. Sono state accettate circa 300 foto con i requisiti previsti dal concorso. “Una risposta eccezionale, quella della città di Savona – dicono gli organizzatori – paragonabile a quella di Firenze nonostante la differenza di dimensioni”.

Tutti i visitatori riceveranno una scheda per votare la foto preferita scrivendo il numero assegnato alla foto scelta sulla scheda e depositando la stessa nell’apposita urna.

Le votazioni del concorso fotografico si svolgeranno sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 19,00 e domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 13.00. Verranno premiate le 5 foto che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei visitatori.

La foto prima classificata sarà la copertina della pagina Facebook “@espofelina” fino al 31 gennaio 2019.

In più sarà allestito un corner informativo con pannelli illustrativi dedicati alle razze più diffuse e i bambini riceveranno gratuitamente il palloncino dell’evento (fino ad esaurimento scorte).

Ecco il programma:

SABATO 15 dicembre

ore 10:00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 13:30 RING ENFI

ore 14:30 SPECIALI DI RAZZA con premiazioni

ore 16:30 BEST IN SHOW e premiazioni

ore 19:00 CHIUSURA ESPOSIZIONE

DOMENICA 16 dicembre

ore 10:00 APERTURA AL PUBBLICO e inizio giudizi

ore 13:30 RING ENFI

ore 15:30 SPECIALI DI RAZZA

ore 16:00 BEST IN SHOW e premiazioni