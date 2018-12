Savona. Quinta giornata di gare ai quattordicesimi mondiali di nuoto in vasca corta, in svolgimento ad Hangzhou fino al 16 dicembre. Erica Musso ha raggiunto la finale mondiale con la staffetta femminile 4×200 metri stile libero, un risultato costruito con il lavoro dei mesi scorsi.

La 4×200 stile libero femminile ritorna a una finale mondiale che mancava in corta da Istanbul 2012 e in lunga da Kazan 2015, quando fu d’argento. Le azzurre chiudono quarte col record italiano di 7’44″82, demolendo il precedente del 2012 stabilito in terra turca quando Alice Mizzau, Alice Nesti, Diletta Carli e Federica Pellegrini toccarono in 7’46″01.

Apre Margherita Panziera che ritocca di un secondo il personale nuotato in coppa Brema qualche giorno fa e cambia al terzo posto in 1’56″78; Erica Musso consolida la posizione in 1’56″13 e lascia il testimone a Federica Pellegrini, che mette il turbo e si porta al comando in 1’54″09 (seconda miglior frazione dopo l’australiana campionessa iridata Ariarne Titmus – 1’53″53); poi Simona Quadarella nuota ancora accanto alla statunitense Leah Smith, perde la posizione ma chiude in 1’57″82.

“Era una staffetta un po’ improbabile, perché io e Simona (Quadarella, ndr) non siamo delle specialiste. Siamo contentissime soprattutto per il record” sottolinea Panziera. “Questo tempo non lo avevo mai nuotato e mi sentivo bene, magari stare vicino all’americana porta bene” continua la reginetta del mezzofondo Quadarella. “Sono contenta di far parte di questa staffetta e del record, sono andata sui miei standard ora bisogna far qualcosina di meglio” prosegue Musso. “Il tempo rispecchia quelli di quest’anno. Pensavo di esser andata più lenta. Sarà una bella finale, ma già così siamo sopra le aspettative che avevamo per questa staffetta che in passato non c’è riuscita sempre bene. Questa gara fa ben sperare per la vasca lunga. In finale proveremo a migliorarci”, conclude Federica Pellegrini che aspira alla cinquatesima medaglia internazionale e che in finale proverà a trascinare la 4×200 al primo podio iridato in corta per ora lontano nelle batterie appena 18 centesimi.