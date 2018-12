Elezioni, nasce un “laboratorio di idee per la città”: ecco la lista civica Albisolaintesta

Albisola Superiore. Si chiama “Albisolaintesta” ed è la nuova lista civica che sarà in corsa per le prossime elezioni amministrative di Albisola Superiore.

La nuova relatà, che comunicherà il nome del candidato sindaco entro la fine di gennaio, in vista del voto di maggio ha deciso di iniziare a presentare i programmi: “Abbiamo costituito un Laboratorio per la costruzione di una visione del futuro di Albisola che ne rispecchi l’identità e le aspirazioni a partire dalle idee di città condivise e partecipate dai cittadini a cui sarà ispirato un programma politico amministrativo concreto per il governo della città”.

“Si tratta di un’esperienza nuova ed originale, un esercizio di democrazia, il tentativo di avviare un progetto politico-amministrativo di respiro per la città di Albisola al di sopra dei personalismi e degli interessi particolari. Laboratorio favorisce l’adesione, la partecipazione e il dibattito per costruire una piattaforma programmatica in grado di aggregare persone capaci e preparate, interessate ad affrontare e risolvere i problemi di Albisola rimasti irrisolti dalle diverse amministrazioni che si sono succedute al governo della città” spiegano dalla nuova formazione civica.

“Il programma in costruzione è ispirato ai principi della governance che riguardano la gestione e il governo della città: la chiara definizione degli obiettivi; la condivisione degli obiettivi a lungo termine; la partecipazione all’elaborazione delle politiche; la trasparenza e l’accesso all’informazione; la partecipazione al dibattito pubblico; il rafforzamento della cultura della consultazione e del dialogo; la maggiore responsabilità dei cittadini. Il percorso, iniziato nel gennaio scorso, si è sviluppato attraverso diverse iniziative pubbliche. Nella prima fase del progetto sono state realizzate 20 interviste ad Albisolesi che per il loro ruolo e posizione hanno contribuito ad evidenziare gli aspetti critici e ciò che va valorizzato da chi si candida ad amministrare nei prossimi anni ad Albisola. Questo campione ha visto una equa rappresentanza delle categorie economiche e professionali presenti nella città” spiegano da Albisolaintesta.

“Le interviste restituiscono la percezione che queste persone hanno di Albisola e le loro proposte sul che fare per risolvere alcuni problemi. Le risultanze delle interviste richiamano sopratutto: la grave situazione della mobilità urbana, traffico, inquinamento, rumore, incidentalità,attraversamento dei mezzi pesanti da e per il porto di Savona verso il casello autostradale; il peggioramento della situazione economica, la scomparsa da tempo dell’industria della ceramica, la crisi del commercio, la scarsa qualità dell’offerta turistica, la mancanze di opportunità per i giovani; il progressivo degrado urbano, la carenza di servizi, la mancata realizzazione degli interventi di rigenerazine urbana come il Distretto di Trasformazione di via Casarino, l’area del vecchio rilevato ferroviario e l’edificio della stazione, le aree ex Gavary e diverse altre ormai in stato di abbandono e degrado; un giudizio di inadeguatezza dell’attuale amministrazione comunale, in particolare nell’ultimo mandato,per non aver saputo affrontare questi temi. Sulle questioni più rilevanti emerse dalle interviste Laboratorio ha già organizzato un ciclo di incontri pubblici con operatori del settore, esperti, consiglieri comunali. Nel primo incontro abbiamo incontrato i pescatori dilettanti del levante in un ottica di valorizzazione delle associazioni dilettantistiche locali e di aiuto al settore marittiimo, nel secondo incontro abbiamo affrontando il tema spinoso della mobilità urbana, accessibilità, infrastrutture, il terzo incontro, infine, si è concentrato sull’ambiente e ciclo dei rifiuti. Altre assemblee sono in programma a gennaio si temi di grande importanza quali urbanistica, turismo, cultura, le politiche sociali e quelle giovanili” aggiungono dalla lista civica.

“Le risultanze delle interviste e gli spunti propositivi forniti dagli incontri tematici consentono a Laboratorio di elaborare le idee di città e a lavori in corso ne sono state messe a fuoco sette: La città del buongoverno; La città da abitare; La città in rete; La città che lavora; La città da visitare; La città sostenibile; La città per i giovani. Per ogni idea di città sono riportati gli obbiettivi, le azioni e i progetti che la lista civica si impegna a realizzare. Queste idee saranno discusse e votate dai cittadini nelle assemblee pubbliche, sul sito internet http//albisolaintesta.it, su facebook e sulla piattaforma telegram. Le idee più votate saranno valorizzate come “arco portante” del programma che il candidato Sindaco e i candidati della lista civica si impegneranno a realizzare. A gennaio 2019 sarà sciolto il nodo delle candidature e sarà indicato il candidato sindaco espressione di Albisola e di una lista civica fortemente unita da un progetto di città per Albisola” concludono da Albisolaintesta.