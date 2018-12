Editto di tolleranza glitter per gli over 30

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

COME ORMAI DA TRADIZIONE: EDITTO DI TOLLERANZA GLITTER

Io, Marzia Pistacchio, truccatrice, nel pieno possesso delle mie facoltà, oggi, addì 31 dicembre 2018, firmo in questo esatto momento la deroga provvisoria della durata di ore 24 (ventiquattro) alla regola fondamentale di etica del make up denominata: “NO GLITTER OVER 30”.

Attenzione, ripeto, ATTENZIONE… Sono concessi: ombretti, polveri, lacche brillantinate (non respiratele e state lontane dai flambè), gloss e rossetti.

Ricordo che: l’abuso di GLITTER è dannoso e causa dipendenza.

Ricordo inoltre che: il GLITTER facilita l’effetto “dietro liceo, davanti museo”.

Ricordo inoltre che: il GLITTER non può essere considerato ANTICONCEZIONALE (sebbene studi scientifici sostengano che provochi negli uomini una subitanea e repentina caduta del picco libidinico).

Rammento inoltre che: il GLITTER NON MENTE e ha fatto scoprire più corna che Tom Ponzi.

Qui, inoltre, declino ogni mia responsabilità e mi manlevo dai danni provocati dalla suddetta regola.

Sono altresì inclusi alla suddetta regola gli abitini in strass, lamé e lurex, previa consapevolezza di un immediato effetto zia Yetta o zia Assunta.

Al mio via: SCATENATE L’INFERNO GLITTERATO!!

“Rosso Pistacchio” è la rubrica al femminile di IVG, ogni martedì a cura di Marzia Pistacchio: clicca qui per leggere tutti gli articoli