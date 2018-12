LIVE: VALDIVARA – CAIRESE 0-1 (1′ Saviozzi)

40′ VALDIVARA IN 10 UOMINI! Per qualche parola di troppo, l’arbitro Laganaro manda negli spogliatoi Vicini, gli spezzini costretti a giocare in inferiorità numerica per un’ora di gioco

33′ SECONDA TRAVERSA PER LA CAIRESE! Traversone di Brignone, Saviozzi di testa manda sul montante alto

31′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, episodio dubbio con Vaccaro che sembra commettere fallo su Prato, ma per l’arbitro Laganaro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

25′ Occasionissima per la Cairese, sempre sulla sinistra Saviozzi crossa in area piccola dove l’incornata di Figone si stampa sulla TRAVERSA!

21′ Brignone verticalizza per Di Martino sulla sinistra, il numero 9 di prima serve filtrante Saviozzi, ma la perfetta uscita di Grippino salva gli spezzini

19′ Di Martino allarga sulla sinistra per Saviozzi che crossa in area, ma Vaccaro riesce ad anticipare Alessi

11′ Filtrante di Franceschini per Simonini, ma Moraglio in uscita perfetta blocca il pallone

9′ Prova a reagire il Valdivara. Corner dalla destra di Franceschini in area, dove Chella tutto solo di testa manda sul fondo

1′ Si parte e dopo appena 24 secondi la Cairese è già in vantaggio! Cross dalla destra del neoacquisto Figone che serve sul secondo palo Saviozzi che di testa imbuca il suo nono gol stagionale

FORMAZIONI

VALDIVARA: Grippino, Vicini, Chiappini, Terribile, Dimporzano, Vaccaro, Lufrano, Chella, Vanacore, Franceschini, Simonimi. A disp.: Delfreo, Figoli, Montefiori, Santian, Rossi, Bottegal, Magistrelli, Degao. All. Galleno

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Brignone, Prato, Spozio, Facello, Rizzo, Figone, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Corsini, Moretti, De Matteis, Canaparo, Clematis, Tubino, Realini. All. Solari

Beverino. Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi ci troviamo al Colombo per seguire il match tra Valdivara 5 Stelle e Cairese. Una partita che sulla carta non dovrebbe creare grosse difficoltà ai gialloblù, la squadra di Solari, infatti, insieme al Busalla, occupa il primo posto per punti conquistati in trasferta e questo pomeriggio si trova ad affrontare una formazione che tra le mura amiche non ha mai vinto. Una vittoria che per il Valdivara manca da ben 11 giornate, dopo l’esordio vincente contro l’Imperia, ha collezionato 5 pareggi e 6 sconfitte che la costringono al penultimo posto della classifica a meno 15 dalla Cairese, che invece occupa la seconda posizione ad una sola lunghezza dalla coppia capolista Genova Calcio – Rivarolese. Ma sappiamo che in questo campionato di Eccellenza non bisogna mai dare nulla per scontato, quindi al di là di quello che dicono i numeri, anche oggi sicuramente assisteremo ad una sfida importante e difficile.