Quiliano. Dopo quattro gare senza vittorie, il Vado torna a fare bottino pieno. Domenica pomeriggio, infatti, al Dagnino, i rossoblù si sono imposti di misura (1-0) sull’Albenga.

Buon avvio per il Vado che, nel giro di pochi minuti, coglie due traverse. Al 15°, punizione di Oubakent, testa di Redaelli e palla sulla traversa. Poi, nel prosieguo dell’azione, un altro colpo di testa di Redaelli è allontanato sulla linea di porta da Rossi. Al 18°, invece, cross teso di Tecchiati dalla destra per l’inserimento di D’Antoni, ma la sua deviazione si stampa di nuovo sulla traversa.

La situazione si sblocca al 16° della ripresa quando Aurelio, dalla sinistra, pennella un perfetto cross per la testa di Redaelli che insacca. Poi, al 31°, rossoblù vicini al raddoppio, ma Scola vola sulla sua sinistra per negare il gol a Donaggio. In chiusura di gara, gli ospiti provano a rendersi pericolosi, ma la difesa rossoblù non si lascia sorprendere, e alla fine arrivano così tre punti meritati.

Il tabellino:

Vado – Albenga 1-0 (p.t. 0-0)

Rete: s.t. 16° Redaelli.

Vado: Balbi, Ferrara (20° s.t. Tona), Tecchiati, Redaelli, Puddu, Del Nero, Oubakent, Marmiroli, D’Antoni, Aurelio, Donaggio. All. Tarabotto.

Albenga: Scola, Lamarra (41° s.t. Caredda), Taku, Praino, Cocito, Barison (26° s.t. Setti), Fanelli, Farinazzo (32° s.t. Arrigo), Rossi (8° s.t. Mela), Calcagno, Haidich (30° s.t. Gerini). All. Delfino.

Arbitro: Barbieri (Genova). Assistenti: Trusendi e Davico (Genova).