Finale Ligure. Buon pomeriggio dal Borel di Finale Ligure.

Oggi seguiremo Finale – Imperia, una partita molto importante per entrambe le formazioni visto che sono appaiate in classifica a quota 18 punti. Partita sempre molto seguita perché c’è molto rivalità tra le due formazioni ma ora sarà ancor più seguita perché sulla panchina imperiese c’è una vecchia conoscenza del calcio finalese il Sig. Pietro Buttu che tre stagioni fa ha portato il sodalizio finalese in serie D dopo ben 51 anni dall’ultima apparizione. Il primo anno di D è stato una stagione fantastica per i suoi ragazzi che si sono piazzati quinti in classifica e grazie a quel posizionamento si sono qualificati alle fasi nazionali per salire in serie C ma poi eliminati dal torneo.

Foto 2 di 2



Tutt’altra stagione quella successiva dove i finalesi non sono riusciti a esprimere il proprio gioco e non riuscendo ad arrivare alla zona play out per cercare di salvarsi, i troppi punti di distacco dalle altre squadre il sodalizio finalese viene retrocesso direttamente in Eccellenza. Poi è stata un fine stagione travagliata per il mister che ha deciso di interrompere la sua guida tecnica nel sodalizio giallorossa. Però Buttu non è l’unico a essere un ex della partita ci sono anche Figone e il giovane Roda ad aver indossato la maglia giallorossa e aver contribuito alle vittorie finalesi.

Arbitra l’incontro il Sig. Dasso Riccardo della sezione di Genova.

Guardalinee il Sig. Pasquini Nicoló della sezione di Genova e il Sig. Troina Michele della sezione di Genova.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA, 2 CONTI, 3 DE BENEDETTI, 4 SCALIA, 5 BASSO, 6 MAIANO, 7 CAPRA, 8 GHIGLIAZZA, 9 VITTORI, 10 VALLERGA LORENZO, 11 FERRARA

Mr. Caverzan avrà a disposizione in panchina: 12 STAVROS, 13 VIOLA, 14 MASSA, 15 FINOCCHIO, 16 CONRIERI, 17 GALLI, 18 GENTA, 19 SALATA, 20 SALZONE

IMPERIA: 1 MEDA, 2 CORREALE, 3 AMBROSINI, 4 FIGONE, 5 LAERA,6 DI LAURO, 7 MANINI, 8 GIGLIO, 9 CASTAGNA, 10 COSTANTINI, 11 FAEDO

Mr. Buttu avrà a disposizione in panchina: 12 TRUCCO, 13 BORDERO, 14 PELLEGRINO, 15 FRANCO, 16 ZANCHI, 17 PELLICCIONE, 18 MOSCATELLI, 19 FATNASSI, 20 ZEKA

Spettatori: un centinaio

Clima: tempo nuvoloso

Terreno di gioco: in buone condizioni

Il Sig. Dasso della sezione di Genova fischia l’inizio del big match.

1′ É iniziato il Big match della dodicesima giornata del campionato di eccellenza

2′ partita ancora in fase di studio tra le due formazioni

5′ le formazioni iniziano a creare occasioni interessanti. In questo momento in corteo stanno arrivando gli ultras dell’ Imperia cantando i propri cori e interrompendo per un attimo la partita

10′ partita ancora ferma sullo 0-0