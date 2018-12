CAIRESE – PIETRA LIGURE 2-1 (5′ Figone, 66′ Gaggero, 41′ Alessi)

Ottimo primo tempo della Cairese che al 5′ passa in vantaggio grazie al tap-in vincente del neo acquisto Figone. I gialloblù hanno diverse occasioni per il raddoppio, da segnalare la traversa colpita da Alessi al 42′, ma non riescono ad essere cinici, pur non rischiando nulla. Nella ripresa il Pietra sembra svegliarsi dal suo torpore e complice anche una Cairese che cala di ritmo trova il pareggio al 66′ con il destro di Gaggero. Mister Solari decide allora di dare freschezza ai suoi inserendo Pastorino, Canaparo, Moretti e Piana, le sue scelte sembrano azzeccate, la Cairese ritrova vivacità e al 86′ raddoppia con Alessi su assist di Saviozzi.

Foto 3 di 9

















Tre punti importantissimi per i valbormidesi che si aggiudicano la sfida primato trovandosi così soli in vetta alla classifica, a +1 dal Genova Calcio. Un primo posto che a Cairo Montenotte mancava da parecchi anni e che il numeroso pubblico presente ha festeggiato insieme alla squadra con cori, bandiere e fumogeni. Occasione persa invece per il Pietra Ligure che scende al terzo posto a – 3 dalla vetta e pur avendo cercato di reagire nel secondo tempo, torna a casa a mani vuote.

50′ Finisce il match. E’ vittoria gialloblù!

47′ Ammonito Micci, brutto fallo su Spozio

45′ Cinque minuti di recupero

41′ RADDOPPIO CAIRESE! Lancio perfetto di Spozio per Saviozzi che dalla sinistra crossa al centro per Alessi che di prima imbuca centralmente Alberico

39′ Alessi per il neoentrato Pastorino che accentra per Piana, il quale serve al limite Saviozzi che cerca il cross sul secondo palo dove non arriva nessuno

36′ Solari le prova tutte, De Matteis sostituito da Pastorino, anche lui al rientro dal brutto infortunio alla spalla

33′ Sostituzione Pietra, Micci rileva Corciulo

30′ Doppio cambio per Solari che prova a dare freschezza ai suoi, escono Brignone e Cavallone entrano Moretti e Canaparo

25′ Mister Solari sostituisce uno stremato Figone con Piana al rientro dall’infortunio

22′ Secondo cambio Pietra Ligure, Battuello sostituisce Auteri

21′ PAREGGIO PIETRA! Lancio perfetto di Zunino per Gaggero che sul filo del fuorigioco calcia dal limite e infila alla destra di Moraglio

19′ Primo cambio per mister Pisano, entra Danio al posto di Baracco

18′ Il Pietra Ligure più aggressivo rispetto alla ripresa sta pian piano prendendo campo, senza però essere mai stato pericoloso

12′ Punizione defilata sulla sinistra di capitan Spozio, Alessi per un soffio non ci arriva di testa e Figone sul secondo palo manda sul fondo in sforbiciata

8′ Ammonito Spozio

2′ Saviozzi serve al limite Alessi che entra in area si libera del difensore e dal fondo mette un cross teso sul secondo palo, dove non arriva nessuno

1′ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

46′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Zunino spara dal limite, la conclusione deviata da Facello finisce sopra la traversa. Calcio d’angolo e tiro sempre dal limite di Rimassa, ancora alto

45′ Due minuti di recupero

42′ Saviozzi riceve un lancio sulla sinistra, lascia sul posto Gaglioti e dopo un dribbling in area, serve indietro Alessi che in corsa controlla e fallisce il raddoppio colpendo la traversa

40′ Il primo giallo della partita è per Bottino che con un intervento scomposto atterra De Matteis

30′ La Cairese tiene le redini del gioco, il Pietra, più volte pescato in fuorigioco, cerca di avvicinarsi all’area protetta da Moraglio, ma la difesa gialloblù è sempre piazzate e non si lascia intimorire

24′ Lancio di Spozio dalla propria trequarti per Saviozzi, ma Bottino è bravissimo a recuperare e a sventare la minaccia

19′ Ancora un infortunio per Di Martino, che lo costringe a lasciare il posto a De Matteis

14′ Di Martino sulla trequarti per Saviozzi, Bottino liscia e l’attaccante gialloblù cerca la gran botta dalla distanza che Alberico smanaccia in angolo

8′ Figone allarga sulla sinistra per Saviozzi che dal vertice prova il diagonale, di poco a lato

5′ VANTAGGIO CAIRESE! Punizione dai 25 metri di Saviozzi che colpisce la traversa, sul rimpallo ci prova Facello respinto sulla linea, tap-in vincente di Figone

2′ Il Pietra inizia in attacco con il solito Zunino che ci prova dal limite dell’area, Moragio blocca sicuro

1′ Parte il big match!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Brignone, Prato, Spozio, Facello, Bruzzone, Figone, Di Martino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Moretti, Tubino, Piana, Rizzo, De Matteis, Pastorino, Canaparo, Realini. All. Solari

PIETRA L.: Alberico, Ciceri, Gaglioti, Baracco, Bottino, Corciulo, Rimassa, Badoino, Gaggero, Zunino, Auteri. A disp.: Patrone, Angirillo, D’Aprile, Micci, Chen, Rovere, Danio, Ballone, Battuello. All. Pisano

ARBITRO: Sig. Nicolò Dorillo (sez. di Torino)

ASSISTENTE 1: Simone Mino (sez. La Spezia)

ASSISTENTE 2: Andrea Ciarletta (sez. La Spezia)

Cairo Montenotte. Buongiorno a tutti i lettori di IVG.it, oggi nel freddo Cesare Brin la super sfida tra le capoliste Cairese-Pietra Ligure. Due squadre che dopo due anni si ritrovano a contendersi il primo posto in classifica in una sfida che ha sempre avuto dell’incredibile. Al Brin è gara anche tra attaccanti, da un parte il capocannoniere di Eccellenza Elia Zunino a quota 13 gol e dall’altra la coppia più prolifica del campionato con 18 reti, 9 a testa per Alessi e Saviozzi.

Big match fondamentale in quanto una vittoria oggi non permetterebbe soltanto di scavalcare la rivale, ma anche di aggiudicarsi il primo posto in classifica in solitaria considerando l’altra partita clou di giornata Genova Calcio- Rivarolese. Al Brin si attendono quindi grandi emozioni.