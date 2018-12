Alassio.

Buon pomeriggio a tutti. Siamo al Ferrando di Alassio per l’attesissima partita tra Alassio e Imperia. Le due compagini stanno attraversando un ottimo momento di forma, l’Alassio vuole centrare il terzo risultato consecutivo dopo aver vinto i big match contro Finale e Albenga cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Mr. Buttu che vorrà contrastare la squadra di Biffi e uscire dalla città del muretto con punti importanti per continuare la scalata verso le prime posizioni.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

ALASSIO: 1 Ventrice 2 Oxhallari 3 Viganò 4 Galleano 5 Battipiedi 6 Franco 7 Sassari 8 Odasso 9 Lupo 10 Ottonello 11 Grande (c)

Mr. Biffi avrà a disposizione in panchina: 12 Guerrina 13 Bisio 14 Di Mario 15 Pastorimo 16 Damonte 17 Vullo 18 Gerardi 19 Mandraccia 20 Spampinato

IMPERIA: 1 Trucco 2 Ambrosini (c) 3 Fazio 4 Martelli 5 Laera 6 Di Lauro 7 Cavallone 8 Giglio 9 Tairi 10 Costantini 11 Faedo

Mr. Buttu avrà a disposizione in panchina: 12 Meda 13 Correale 14 Fatnassi 15 Franco 16 Pelliccione 17 Roda 18 Risso 19 Moscatelli 20 Castagna

Assistenti: Luigi Arado – Davide Musante entrabi della sez. di Genova

In questo momento sono arrivati anche gli ultras dell’ Imperia con i loro cori e fumogeni

Il Sig. Torriglia fischia l’inizio della partita

2′ calcio di punizione di Costantini che calcia il pallone in mezzo, batti e ribatti poi proteste imperiesi per presunto tocco in area di rigore ma Torriglia dice di proseguire

8′ strepitosa doppia parata di Trucco il primo tiro parato su Sassiri e il secondo su Lupo poi in angolo

11′ partita già su ritmi altissimie e molto agonistica

13′ Gol 1-0 Imperia:punizione di Costantini che mette in area il pallone che arriva a Laera che con un colpo di testa mette in rete il vantaggio imperiese

16′ proteste della panchina alassina per un rigore netto ma non assegnato dal direttore di gara

18′ partita molto bella in questi primi minuto sempre Imperia in vantaggio ma l’Alassio cerca di pareggiare

19′ prova Costantini ma il tiro alto sopra la traversa

22′ uscita a vuoto di Trucco pallone arriva a Lupo che calcia debolmente, pallone subito riconquistata dalla difesa nerazzurra e rinviata a metà campo senza correre rischi

25′ il direttore di gara estrae il giallo a Galleano per fallo irruente

26′ calcio di punizione di Costantini che vede Cavallone che prova a girare in porta ma pallone aveva già superato la linea di fondo

29′ contropiede alassino con Lupo che vede partire Sassari ma Torriglia ferma per fuorigioco

32′ Alassio non riesce a trovare sbocchi per contropiedi grazie anche a una difesa imperiese ben posizionata in campo

35′ sempre 1-0 Imperia

36′ ottima azione di Costantini che in mezzo a tre riesce a tirare a a conquistare angolo. Sul successivo angolo mezzo pasticcio del portiere giallonero però gli attaccanti imperiesi non ne approfittano

37′ contropiede alassino, Lupo viene atterrato in area di rigore ma Torriglia dice di continuare

40′ timido temtativo di Galleano che raccoglie un cross di un suo avversario ma pallone fuori dallo specchio della porta

44′ contropiede alassino ma che viene subito fermato dai difensori imperiesi

45′ 1-1. Pareggio meritato per l’Alassio. Oxhallari devia di testa e deposita la palla alle spalle di Trucco. Arbitro fischiala fine del primo tempo. Risultato parziale 1-1

Inizio del secondo tempo

1′ Costantini ci prova da fuori area ma Ventrice para con

2′ 2-1 Imperia. Tiro da fuori dell’area di Cavallone e Imperia nuovamente in vantaggio

5′ gol mangiato per l’Alassio con Grande che non riesce a deviare un tiro di Lupo deviato dalla difesa imperiese

9′ dopo il 2- Inperia cerca di chiudere la partita

11′ prima sostituzione Alassio esce Viganò entra Di Mario

12′ gol annullato per l’Alassio per spinta su un difensore imperiese

15′ prima sostituzione Imperia esce Ambrosini entra Risso

16′ gol del 3-1 mangiato dall’Imperia con pallone alto sopra la traversa

18′ risultato parziale sempre 2-1 Imperia

22′ ci prova Faedo ma tiro debole sul portiere

23′ Alassio continua a cercare il pareggio

24′ ammonito Fazio per fallo su Di Mario

25′ angolo Alassio mezza papera in uscita di Trucco ma gli attaccanti alassini non ne approfittano

26′ ammonito Di Lauro per fallo su Di Mario

28′ calcio di punizione di Ottonello che sfiora il palo alla destra di Trucco

30′ giocatore alassino scivola e colpisce il guardalinea. Sanitari in campo. Partita ripresa

32′ seconda sostituzione Alassio: esce Franco entra Gerardi

35′ risultato sempre 2-1 Imperia

38′ Torriglia ammonisce sia Di Mario sia Giglio entrambi coinvolti nella piccola rissa accesa vicino alla panchina imperiese

39′ terza sostituzione Alassio: esce Galleano entra Bisio

41′ ammonito Costantini per proteste

42′ 2-2. Pareggio dell’Alassio con Oxhallari che batte di nuovo Trucco grazie ad un perfetto cross di Grande

Torrigliaha il suo da fare per sedare la rissa tra Lupo e la panchina imperiese

5 minuti di recupero

48′ tutte e due le squadre vogliono i 3 punti