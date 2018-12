E’ ubriaco e dà calci alle auto parcheggiate, poi si scaglia contro un militare: arrestato

Albenga. Resistenza a pubblico ufficiale. E’ l’accusa contestata a Pietro Barello, cinquantunenne residente ad Andora, che sabato è stato arrestato ad Albenga dai carabinieri.

I militari erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona che stava tirando dei calci contro le vetture parcheggiate. All’arrivo della pattuglia, il cinquantunenne, in evidente stato di ebbrezza, ha continuato a dare in escandescenze arrivando a tirare un pugno ad un carabiniere. Per questo motivo per lui sono scattate le manette.

Questa mattina Barello è stato processato per direttissima in tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per l’imputato l’obbligo di dimora ad Andora fissando una nuova udienza per domani mattina per disporre una perizia psichiatrica.