“Donne nel limbo: i problemi dell’immigrazione femminile”: dibattito organizzato dal Soroptimist Club Savona

Savona. “Donne nel limbo: i problemi dell’immigrazione femminile”. E’ questo l’argomento che verrà affrontato durante il dibattito organizzato dal Soroptimist International D’Italia Club di Savona in occasione del Soroptimist Day 2018.

L’appuntamento è per domani, martedì 11 dicembre, alle 17,30, nella sala “Città dei Papi” di via dei Mille 4 a Savona. Relatrici dell’incontro, che sarà moderato dalla dottorssa Fiorenza Giorgi, magistrato del tribunale di Savona, saranno la dottoressa Deborah Erminio, sociologa, e la dottoressa Eleonora Raimondo, psicologa.

L’evento viene presentato così dalle organizzatrici: “Il primo articolo del testo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata il 10 dicembre 1948 sancisce che: ‘Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza’. Il Soroptimist Day affronta quest’anno una riflessione sulla condizione delle donne immigrate che strette tra predefiniti schemi culturali e diritti femminili, scontano i maggiori disagi ed inadeguatezze sia sul piano della libertà, sia su quello delle prestazioni sociali”.

Il Soroptimist International è una libera associazione mondiale di donne qualificate in professioni diverse, unite da ideali comuni e dal principio del “servizio” verso le comunità locali, nazionali ed internazionali.

L’associazione femminile opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità. Nato negli Usa, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e conta oltre 3000 Club, per un totale di circa 100.000 socie. Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una differente categoria professionale per favorire un’ampia circolazione delle idee fra persone con percorsi lavorativi e background culturali diversi.

I Club locali sono raggruppati in Unioni nazionali. Le Unioni sono raggruppate in quattro Federazioni: Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico. La Federazione Europea comprende più di 1200 Club in 57 Paesi (raggruppati in 26 Unioni, 55 Single Club in Europa, 31 Single Club in Africa, 1 Single Club nei Caraibi).

Le Federazioni fanno capo al Soroptimist International al cui vertice è la Presidente Internazionale. Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 2016, 149 Club con circa 6000 Socie. Il Club di Savona è stato fondato nel 1976.