Pietra Ligure. Un’altra giornata di solidarietà targata Pulp in Val Maremola, l’associazione protagonista di numerose iniziative sul territorio, di carattere goliardico e riflessivo, impegnata da tempo nella solidarietà. Questa mattina, infatti, è stato donato alla struttura per anziani pietrese diverso materiale. E’ stato consegnato: un concentratore di ossigeno, un traslatore per malati e un frigorifero per medicinale. Alla consegna del materiale hanno preso parte anche la parlamentare pietrese Sara Foscolo e l’assessore Paola Carrara.

“Divertendoci facciamo cose semplici ma concrete…” dice l’associazione, che annuncia a breve nuove iniziative.