Domani alla SMS/Circolo ARCI Cantagalletto ultimo appuntamento di FestARCI 2018 dedicato alla cooperazione internazionale

Domani, domenica 9 dicembre, alla SMS/Circolo ARCI Cantagalletto di Via Ciantagalletto Inf. 2 a Savona si conclude FestARCI 2018, otto appuntamenti in SMS e Circoli aderenti ARCI della provincia di Savona, in cui si sono trattati volontarie i temi fondanti dell’azione quotidiana dell’ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane fondata ben 61 anni fa: l’Impegno sociale; la Cultura della Pace, della Legalita’ e dell’Antifascismo; la Passione e creatività artistica, Incontro, la Partecipazione democratica, i Diritti civili, e la Giustizia sociale.

La manifestazione FestARCI 2018 è organizzata dal Comitato Territoriale Arci Savona in collaborazione con Circolo Artisi, Circolo Neruda (Cairo Montenotte), S.M.S. e Circolo Cantagalletto, S.M.S. Generale, S.M.S. F. Leginese e Circolo Milleluci, S.M.S. e Circolo Tambuscio, S.M.S. Operai e Impiegati (Celle).

Intenso il programma di domani alla SMS/Circolo Cantagalletto, Via Ciantagalletto Inf. 2 Savona (Cantagalletto) Tel. 349/3261169

ARCI E’ …….. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, EMOZIONE, MELODIA, MUSICA CHE UNISCE I POPOLI E ANNULLA LE FRONTIERE

Ore 12:30 pranzo. Menù: farinata di ceci e grano, cous cous di carne e vegetariano, dolce, acqua e caffè a euro 15. Prenotazione obbligatoria telefonando al 349/3261169

Ore 14:15 concerto di chitarra classica di Renato Procopio

Nel corso del pomeriggio presentazione del progetto dell’Associazione CEFA ONLUS a favore di una piccola comunità del Kenya. L’obiettivo del progetto è realizzare attività che producano reddito con attenzione all’ambiente ed in particolare alla tutela delle sorgenti d’acqua.

L’appuntamento è inserito nel calendario della giornata di azione europea per la difesa dell’associazionismo e dell’attivismo civico denominata “NON UN GIORNO SENZA DI NOI – Difendiamo i diritti di tutt* e ne siamo orgogliosi” e per celebrare i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani della quale sarà data lettura di un articolo.

“Otto appuntamenti in un mese sono stati un programma molto intenso e non semplice ma che ci è sembrato fondamentale per riproporre i valori e le tematiche che ci stanno a cuore e che sono il fondamento dell’azione quotidiana dell’ARCI. Il momento che stiamo vivendo è difficilissimo ma noi non indietreggeremo di un centimetro nel riproporre l’idea di società e di relazioni tra le persone che abbiamo” affermano Franco Zunino, presidente provinciale ARCI, ed Alessio Artico, savonese e neo vice presidente regionale ARCI. “L’appuntamento di domani sarà dedicato alla cooperazione internazionale ed è inserito nel calendario della giornata di azione europea per la difesa dell’associazionismo e dell’attivismo civico denominata “NON UN GIORNO SENZA DI NOI – Difendiamo i diritti di tutt* e ne siamo orgogliosi” e per celebrare i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Speriamo che tanti e tante savonesi decidano di accettare il nostro invito a trascorrere una domenica assieme” concludono Zunino ed Artico.