Discipline aeree, la Semplicemente Danza si fa valere nell’Aerial Hoop

Savona. Una nuova avventura si è felicemente conclusa. Un’avventura che ha preso forma in un pomeriggio di fine estate, quando il presidente italiano di Iapaf, Italian Air Power Athletics Federation, Marco Tomasini, parlando del campionato del mondo di queste specialità, che si sarebbe tenuto in Italia nel mese di dicembre, ben sapendo che l’associazione Semplicemente Danza di Savona è sempre molto attenta alle tematiche sociali in campo di disabilità, ha chiesto espressamente di partecipare e far conoscere la categoria paralimpica a questo campionato.

Luisella Frumento ha accettato la sfida e per l’occasione è scesa in pista, o meglio è salita sul cerchio, l’Aerial Hoop, il nome di questa specialità, con il ballerino ed insegnante di danza classica e contemporanea Davide Mori Romeo. Luisella e Davide hanno avuto la supervisione dell’istruttrice della scuola savonese Pinkpolegym, nonché giudice internazionale, Jilhara Hermacheva, che in poco più di due mesi li ha preparati tecnicamente per questo particolare attrezzo.

Per l’occasione, nel palasport, si è avuta la presenza del presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, Fids, Michele Barbone, che al termine dell’esercizio è voluto salire sul palco per la premiazione e per congratularsi con questi atleti ballerini Fids, che come sempre portano in alto la bandiera italiana paralimpica.

Ancora una volta il team della Semplicemente Danza di Savona, con gli atleti Luisella Frumento, Davide Mori Romeo, il giudice Edo Pampuro ed il nuovo presidente dell’associazione, Lorenzo Carlini, hanno dimostrato che “volere è potere” e bisogna fa conoscere la disabilità con occhi diversi.

Prendendo a prestito le parole che recentemente il capo dello Stato Mattarella ha detto: quando si abbatte una barriera, è un successo per tutta la comunità. Felici di poter affermare che la Semplicemente Danza ha abbattuto un’altra piccola barriera.

Ma anche altri titoli sono stati conquistati da atleti savonesi. Jilhara Hermacheva e la sua Pinkpolegym ha portato a casa titoli italiani con Gloria Giovannetti, Maria Paola Leone, Chiara Peirone e Marion Sanchez Carmenato per la Polesport ed un titolo mondiale conquistato da Claudia Bonfanti negli Aerial Sport.