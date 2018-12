Deceduta la rocciatrice caduta da una parete di roccia a Orco Feglino

Orco Feglino. È deceduta la rocciatrice che nel primo pomeriggio è stata vittima di un grave incidente sulle alture di Orco Feglino. La donna, impegnata in una scalata sul bric Pianarella (alture di Orco Feglino), nei pressi di via Aquila, è scivolata, precipitando nel vuoto per oltre 50 metri (leggi qui la dinamica completa dell’incidente).

Durante la caduta pare che la sua cintura sia rimasta incastrata in una rientranza di roccia e questo ne ha attutito lievemente la caduta, ma nonostante ciò, la donna, 55 anni, di Milano, ha riportato diversi traumi e ferite e le operazioni di recupero sono durate diverse ore.

Massiccio il dispiegamento di forze da parte dei soccorritori: sul posto, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, l’ambulanza e l’automedica, con il costante aiuto dell’elisoccorso.

Il luogo impervio dove è precipitata la donna (un terrazzamento a circa 200 metri da terra) ha però impedito ai soccorritori di raggiungerla dall’alto ed è stata una squadra dei vigili del fuoco a riuscire a farsi strada e a raggiungerla via terra.

Una volta sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della cinquantacinquenne.