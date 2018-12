Dalla Regione 50 mila euro in favore di Ara Piemonte per le iniziative zootecniche a favore delle aziende agricole liguri

Regione. Approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura Stefano Mai, la concessione di 50 mila euro in favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (Ara Piemonte), per lo svolgimento di iniziative zootecniche a favore delle aziende agricole liguri nel 2018.

“Il subentro dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte al posto di quella della Liguria attualmente in liquidazione – spiega l’assessore Stefano Mai – prevede la predisposizione e lo sviluppo di nuovi servizi, che verranno meglio sviluppati nel prossimo anno utilizzando in parte il personale precedentemente in carico all’Ara Liguria ed in parte con l’introduzione di nuove figure professionali”.

Le attività possono riguardare: servizi di informazione e divulgazione (si prevedono corsi e seminari sul miglioramento delle tecniche di produzione e di gestione dei prodotti zootecnici e dei loro derivati, e delle nozioni di igiene e sicurezza alimentare per gli allevatori), servizi di consulenza (su richiesta dell’allevatore, la consulenza verterà sui seguenti temi: ammodernamento dell’azienda zootecnica e sviluppo di filiere corte, qualità della produzione e diversificazione del prodotto allo scopo di trovare nuovi sbocchi di mercato, gestione degli effluenti zootecnici e dei rifiuti aziendali), azioni promozionali a favore dei prodotti zootecnici.