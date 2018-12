Dal Giappone al Torneo di Cairo: l’FC Gois

Cairo Montenotte. Il 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte diventa sempre più allettante e interessante, spaziando fino al continente asiatico, da dove arriva la quattordicesima squadra partecipante: l’FC Gois.

Club giapponese, proveniente da Kasukabe, nella periferia di Tokyo e famoso per la sua scuola calcio. “Condividere un sogno con più persone, rendere gli sport locali più familiari, diventare parte della vita o un valore per la vita” questo l’obiettivo della società nipponica che con duro lavoro, costanza e serietà si occupa ogni giorno dei suoi “piccoli” campioni.

Responsabile tecnico della società è Joh Nakajima, ex giocatore della Kashima Antlers, club più importante del Giappone, allora allenato da Toninho Cerezo, in cui hanno militato grandi campioni come Zico, Leonardo, Jorginho, Bebeto. Mister Nakajima è stato il prima giocatore della storia della Kashima a giungere in prima squadra dal settore giovanile e oggi rappresenta un forte collante tra la Kashima Antlers e l’FC Gois.

Tutte le partecipanti (fino ad oggi): Juventus, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, ChievoVerona, Spartak Mosca (Russia), Lokomotiva Zagabria (Croazia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia), Brommapojkarna (Svezia), FC Gois (Giappone).