Da Parigi ad Albenga per coronare un sogno d’amore al “Jova Beach Party”. L’appello di Camilla: “Jova, ci sposi il 27 luglio?”

Albenga. “Jova sei stato la colonna sonora della nostra storia d’amore, ci sposi il 27 luglio 2019? Sarà anche il giorno del 42esimo compleanno del mio fidanzato. Noi portiamo il nostro amore. Tu organizza il resto”.

È questo il messaggio via social, impregnato di sentimento e di simpatia, che la giovane cuneese Camilla, 33 anni, ha voluto rivolgere al cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini in vista della tappa albenganese del suo prossimo tour estivo, prevista proprio il 27 luglio 2019, sul tratto di litorale antistante l’isola Gallinara.

Un posto magico, che Camilla, nonostante le origini piemontesi e la residenza attuale a Parigi, conosce molto bene, come ha spiegato lei stessa: “Sono originaria di Cuneo e, da ormai quasi due anni, proprio per amore, mi sono trasferita a Parigi, dove vivo con il mio fidanzato. Ma ho anche una casa a Mentone, dove mi sono recata spessissimo, e, vista la vicinanza, sono stata tantissime volte in Riviera: ad Alassio, Bergeggi e Spotorno. Ma anche ad Albenga, dove andavo in campeggio con i miei nonni e che ho frequentato per otto anni: a 4 anni, mio papà mi portò a nuoto fino all’isola Gallinara”.

E alla presentazione del suo tour estivo 2019 a Milano, Cherubini aveva dichiarato: “Durante l’evento si potranno anche celebrare matrimoni”. Salvo poi “correggere un po’ il tiro” a “Che tempo che fa” su Rai1, limitando le celebrazioni ad “una per ciascuna data del tour”.

E Jovanotti è stato subito preso in parola: per la tappa albenganese è già arrivata la prima “prenotazione” e porta proprio la firma di Camilla.

“Jovanotti è stato la colonna sonora del nostro amore, senza ombra di dubbio. Nei momenti belli, ma anche in quelli difficili che attraversano tutte le coppie: alcune delle sue canzoni sembravano davvero parlare di noi e della nostra storia. Mi vengono in mente: ‘Pieno di Vita’, ‘Gli immortali’ e ‘Ragazza Magica’, ad esempio. Sarebbe fantastico se questo mio appello potesse arrivare direttamente a Jovanotti per realizzare il nostro grande sogno”, ha concluso Camilla.