Laigueglia. Un comunicato per Pippo Pozzato da parte del Trofeo Laigueglia: la classica ligure saluta e ringrazia il suo plurivincitore. L’Amministrazione comunale di Laigueglia, ente organizzatore dell’omonima corsa, rende omaggio alla carriera appena terminata di Filippo Pozzato.

Il corridore vicentino ha sempre avuto un ottimo feeling con la classica d’apertura e lo si capisce scorrendo gli ordini d’arrivo. 2003 2004 2013 le tre vittorie in dieci partecipazioni, record a oggi assoluto, un secondo ed un terzo posto oltre ad altri piazzamenti. Nel 2012 ricevette il premio combattività, quando partecipò appena rientrato, dopo una settimana, dall’operazione alla clavicola.

Probabilmente lui era il corridore perfetto per il Laigueglia e il Laigueglia la corsa perfetta per lui, un legame che lo si ritrova nelle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Pozzato.

Roberto Damiani, ds di Pippo ai tempi della sua prima vittoria a Laigueglia, racconta: “Penso che Pozzato abbia “attraversato” il Ciclismo con un inizio graduale, ma in grande crescendo. Dopo le 14 vittorie nel 2002 con Mapei, è arrivato il Laigueglia 2003, non a caso sulle stesse strade della Classicissima: è stata la vera apertura verso la vittoria nella corsa dei suoi sogni, la Sanremo. Penso di esser stato parte della sua storia e mi dispiace molto di non aver mai avuto l’opportunità di tornare a lavorare con lui… per vincere”.

Il consigliere con delega allo sport Lino Bersani racconta: “Parlare di Pippo Pozzato e del suo rapporto con il Laigueglia è facile, si può tranquillamente parafrasare il titolo di un film​ di successo che recitava: “Come lui nessuno mai”. In dieci partecipazioni ha ottenuto il massimo immaginabile. Ora, come si dice da noi a chi va per mare, ti auguriamo buon vento maestro. Laigueglia sarà sempre casa tua“.