Cross scolastico a Celle Ligure: i vincitori

Celle Ligure. Si è svolta nei giorni scorsi presso il centro sportivo Olmo/Ferro di Celle Ligure la fase distrettuale dei campionati studenteschi di corsa campestre, riservata agli alunni dei plessi scolastici di Varazze e Celle Ligure.

Partecipazione limitata a quanti selezionati nelle rispettive comunali e, complessivamente, gara per un centinaio di studenti atleti.

Nella categoria Ragazze tripletta varazzina con affermazione di Beatrice Musso che ha prevalso allo sprint su Irene Oggiano e Marta Agnolucci.

Tra i Ragazzi la tripletta è stata invece cellese con vittoria di Giulio Marrocu che si è imposto piuttosto agevolmente su Enrico Saracco, terzo Luca Grosso.

Categoria Cadette per le studentesse delle seconde e terze medie. A primeggiare è stata la cellese Alessia Rebagliati. Seconda piazza per Anna Crovetto (Varazze) e bronzo per l’altra varazzina Mila Di Crescenzo.

Tra i Cadetti vittoria per il varazzino Diego Cerruti, dominatore della gara. Argento e bronzo ancora ad atleti/studenti varazzini, con il secondo posto di Jacopo Landolfa ed il terzo di Luca Zunino.

Nella foto sopra: lo start Cadette.

Lo start Cadetti

Lo start Ragazze

Il podio Ragazzi

Il podio Ragazze

Il podio Cadette