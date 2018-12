Crisi Piaggio, la segreteria provinciale del Pd attacca: “Sciacallaggio opera di Ripamonti e della Lega”

Regione. “Sarebbero una vera barzelletta, se non ci fosse di mezzo il destino di 1200 lavoratori, le accuse di sciacallaggio politico rivolte da Ripamonti al Pd sulla vicenda Piaggio”.

È questo il pensiero della segreteria provinciale del Pd, che ha riservato un duro attacco frontale alla Lega e in particolare al senatore Ripamonti in relazione alla querelle sul futuro di Piaggio Aerospace.

“Il Pd, – hanno dichiarato, – ha sempre fatto il possibile per la Piaggio, come dimostra l’accordo per l’acquisto di droni da parte del Ministero della Difesa stretto dagli ultimi governi di centro-sinistra. A fare sciacallaggio sono stati Ripamonti e i suoi amici leghisti, che in campagna elettorale hanno lucrato sulle incertezze e sui timori dei lavoratori Piaggio e che, appena giunti al Governo, hanno subito messo in dubbio la commessa, provocando la crisi dello stabilimento e dell’indotto“.

“Si è trattato di un vero e proprio inganno perpetrato ai danni dei molti lavoratori che in buona fede avevano votato per la Lega o per i 5 Stelle: altro che sciacallaggio del Pd. Ora dipendenti Piaggio, sindacati e istituzioni locali stanno lavorando perché il Governo si rimangi quanto detto qualche tempo fa e torni di fatto sulle posizioni che erano state dei governi a guida Pd. Ripamonti li aiuti e non rinfacci a noi responsabilità che, se mai, sono del suo partito e dei suoi alleati”, hanno concluso dal Pd.