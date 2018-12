Controlli dei carabinieri nei mercatini di Natale liguri, il Siap: “Occorrono chiarimenti”

Liguria. “Se esiste il rischio venga comunicato ufficialmente, altrimenti è stato innalzato il livello di preoccupazione dei cittadini in un momento delicato durante il quale occorre coordinamento tra le forze dell’ordine per gestire le poche risorse disponibili e non uscite mediatiche”. Così Roberto Traverso, segretario generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato, commenta la notizia secondo cui i carabinieri avrebbero effettuato controlli antiterrorismo nei mercatini di Natale.

“Apprendiamo con perplessità e preoccupazione il lancio mediatico divulgato sul territorio ligure dai comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri in merito alla ‘blindatura’ dei mercatini di Natale. Attraverso sevizi che abbiamo potuto verificare, non sono stati decisi in ambito provinciale dai rispettivi comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dai Prefetti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona”.

“In un momento delicatissimo per la sicurezza del territorio ligure, dove le esigue risorse a disposizione devono essere utilizzate con il massimo coordinamento tra tutte le forze dell’ordine presenti, riteniamo che questa scelta alimenti evitabili ulteriori preoccupazioni nella cittadinanza. Occorre capire se il rischio sia effettivamente fondato e se così fosse troveremmo improbabile che la polizia di stato possa essere tagliata fuori da tale emergenza”.

“Urgono chiarimenti: se esiste un livello di rischio tale da giustificare tali servizi deve essere comunicato ufficialmente da chi di competenza, altrimenti è stato innalzato inutilmente il livello di preoccupazione dei cittadini in un momento delicato durante il quale occorre coordinamento concreto tra le forze dell’ordine per gestire le poche risorse disponibili e non uscite mediatiche”.