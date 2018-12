Controlli dei carabinieri a Laigueglia, un arresto e una denuncia: scoperto aggressore

Laigueglia. Un arresto, una denuncia e l’individuazione del responsabile di una violenta aggressione: questo il bilancio dell’attività di indagine e controllo dei carabinieri di Laigueglia messa in atto nelle ultime ore sul territorio.

I carabinieri della stazione di Laigueglia nelle ultime ore hanno dato esecuzione ad in ordine di carcerazione nei confronti di un marocchino di 42 anni, con precedenti di polizia, residente a Laigueglia: l’uomo deve scontare ancora 5 mesi per falsità ideologica commessa dal privato, per fatti risalenti al 2015.

Un altro marocchino è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della moglie, colpita in più occasioni con calci e pugni anche davanti ai figli minori.

Un giovane 23 di Genova, grazie all’utilizzo del sistema di video sorveglianza, è stato individuato quale responsabile di una violenta aggressione commessa ai danni di un giovane piemontese, colpito con calci e pugni fuori da un locale pubblico: 40 giorni di prognosi per la gravità delle lesioni sul volto. Il fatto è successo nel mese di agosto. Ma gli accertamenti avviati nel immediatezza, integrati dall’analisi dei filmati a cura dei carabinieri della stazione di Laigueglia, hanno permesso di scoprire l’autore di questa furiosa aggressione.

Il dispositivo messo in atto dai militati è ancora in corso.